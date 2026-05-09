أخبار اليمن : أسبوع خيري في المستشفى الإستشاري اليمني بخدمات طبية متكاملة

أسبوع خيري في المستشفى الإستشاري اليمني بخدمات طبية متكاملةبدأ اليوم الأسبوع الخيري الذي يقيمه المستشفى الإستشاري اليمني بصنعاء خلال الفترة 9 - 18 مايو الجاري في جميع التخصصات.

ويقدم المستشفى خلال الاسبوع الخيري العديد من المزايا مراعاة لظروف المواطنين، منها مجانية المعاينة في جميع العيادات والادوية المتوفرة، وتخفيض كبير يصل الى 50% من العمليات الجراحية بكل انواعها وكذا الأشعة والإيكو، وخصم 30% من الرقود والحضانة والفحوصات وخصم 30% من تخطيط الدماغ وتخطيط القلب والجهد وتخطيط نبض الجنين.

وأوضحت المدير التنفيذي للمستشفى الاستشاري اليمني الدكتورة ألطاف الحاشدي، أن الاسبوع الخيري يأتي مراعاة لظروف المواطنين وحرصا من المستشفى على مراعاة الجانب الانساني باعتباره جوهر مهنة الطب النبيلة، مشيرة الى أن كادر الاسبوع الخيري من أمهر الاطباء والاخصائيين والجراحين والاستشاريين على مستوى اليمن، مؤكدة أن المستشفى يحرص على تقديم خدمة طبية متكاملة ذات جودة عالية، داعية المواطنين الاستفادة من الاسبوع الخيري والخدمات الطبية الشاملة التي يقدمها المستشفى.

من جهته قال المدير الطبي بالمستشفى الاستشاري اليمني الدكتور فؤاد عبدالله الوهابي، إن الاسبوع الخيري الذي يقيمه المستشفى لمدة عشرة ايام كمساهمة للمجمتع في ظل الظرف الظروف المادية التي يعانيها المواطنين، مشيرا الى أن معظم الخدمات الطبية في مختلف اقسام وتخصصات المستشفى مجانا على مدى أيام الاسبوع الخيري، الاقبال جيد منذ أول يوم، مشيراً الى أن اقامة الاسبوع الخيري أيضا للتعاون مع المواطنين خاصة قبل عيد الاضحى المبارك الذي يحتاج العديد من المتطلبات، وهو ما جعل المستشفى يضع هذا الظرف بالحسبان من أجل التخفيف عن المواطن.

ويعتبر المستشفى الاستشاري اليمني من أبرز وأشهر المستشفيات الخاصة، ومن أكثرها ارتياد للمرضى، نظرا للخدمات الطبية الشاملة التي يقدمها في مختلف التخصصات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة، وايضا يستقطب ويوفر أمهر وأكفأ الاطباء والجراحين والاستشاريين والممرضين في مختلف الاقسام، بالاضافة الى موقعه المتميز في العاصمة صنعاء.