أخبار اليمن : بدائل الماء... 10 أطعمة تعزز ترطيب الجسم

بدائل الماء... 10 أطعمة تعزز ترطيب الجسميُعد الحفاظ على ترطيب الجسم من العوامل الأساسية لدعم الصحة العامة وتعزيز وظائف الأعضاء، حيث يلعب الماء دوراً محورياً في العمليات الحيوية اليومية. ورغم أهمية شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تساهم بشكل فعّال في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، إلى جانب توفير الفيتامينات والمعادن والألياف.

ويعدد تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، أبرز الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي ودعم الصحة العامة.

1. الخيار

يُصنّف الخيار تقنياً ضمن الفواكه، ويتميز بمحتواه العالي جداً من الماء الذي يصل إلى 96 في المائة. كما يحتوي على عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الجفاف.

كوب واحد من الخيار يحتوي على 15 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «ك»

حمض الفوليك

الكالسيوم

مضادات أكسدة من نوع البوليفينولات

الفلافونويدات

البوتاسيوم

المغنيسيوم

الصوديوم

2. الطماطم

الطماطم أيضاً تُعد فاكهة من الناحية النباتية، وتحتوي على نحو 94 في المائة من الماء، وتُستخدم في السلطات والسندويشات واللفائف.

كوب واحد من الطماطم يحتوي على 45 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «أ»

فيتامين «ك»

فيتامين «سي»

البوتاسيوم

مضادات أكسدة مثل الليكوبين

المغنيسيوم (يساعد على تعافي العضلات بعد النشاط البدني)

3. البطيخ

يحتوي البطيخ على نحو 92 في المائة من الماء، ويُعد من أكثر الفواكه ترطيباً.

قطعة بحجم 1/16 من ثمرة البطيخ تحتوي على 85 سعرة حرارية، إضافة إلى:

الألياف

فيتامين «أ»

البوتاسيوم

الليكوبين

السيترولين

4. الفراولة

تحتوي الفراولة على نحو 92 في المائة من الماء، وتُعد خياراً صحياً منخفض التأثير على سكر الدم.

كوب واحد من الفراولة يحتوي على 48 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «سي»

حمض الفوليك

المنغنيز

الألياف

مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات

5. الغريب فروت

يحتوي الغريب فروت على نحو 90 في المائة من الماء، ويمكن تناوله طازجاً أو عصيراً، لكن يجب الانتباه إلى تفاعله مع بعض الأدوية.

نصف ثمرة يحتوي على 53 سعرة حرارية إضافة إلى:

فيتامين «سي»

فيتامين «أ»

الألياف

بوليفينولات مضادة للالتهاب والأكسدة

6. الشمام (الكنتالوب)

يحتوي الشمام على نحو 90 في المائة من الماء، وهو خيار منعش وسهل الهضم.

قطعة متوسطة تحتوي على 23 سعرة حرارية وتضم:

الألياف

فيتامين «أ»

بيتا كاروتين

7. الخوخ

يمتاز الخوخ بنسبة ماء تصل إلى نحو 88 في المائة، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بوصفه وجبة خفيفة.

كوب واحد من الخوخ يحتوي على 66 سعرة حرارية ويضم:

الألياف

فيتامين «سي»

فيتامين «أ»

فيتامينات مجموعة «ب»

بيتا كاروتين

البوتاسيوم

8. التوت البري

يحتوي التوت البري الطازج على نحو 87 في المائة من الماء، ويُستخدم غالباً في السلطات أو الزبادي.

كوب واحد يحتوي على 11 سعرة حرارية ويضم:

الألياف

فيتامين «هـ»

فيتامين «ك1»

النحاس

المنغنيز

مركبات مضادة للأكسدة

9. الأناناس

يحتوي الأناناس على نحو 87 في المائة من الماء، ويُضفي نكهة حلوة ومنعشة على الأطباق.

شريحة واحدة تحتوي على 40 سعرة حرارية وتضم:

فيتامين «سي»

فيتامين «ب6»

النحاس

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الحديد

10. التوت الأحمر (التوت العليق)

يحتوي التوت الأحمر على نحو 87 في المائة من الماء، ويُعد غنياً بالعناصر الغذائية رغم حجمه الصغير.

كوب واحد يحتوي على 62 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «ك»

فيتامين «هـ»

فيتامينات مجموعة «ب»

فيتامين «سي»

الألياف

مضادات أكسدة

المغنيسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

المنغنيز.

