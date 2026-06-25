نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة فادي خفاجة للتحقيق أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي رفضها للاعتذار الذي تقدم به الفنان فادي خفاجة على خلفية إقرأ المزيد

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، رفضها للاعتذار الذي تقدم به الفنان فادي خفاجة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي صادر عن مجلس إدارتها، أن والد الفنان فادي خفاجة ليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمي إلى الأسرة الفنية، كما أنه غير مشمول بمشروع العلاج الخاص بالنقابة.

اختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن إحالة الفنان فادي خفاجة إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ونقابية بشأن ما صدر عنه.

كان الفنان فادي خفاجة قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ناشد فيه المسؤولين سرعة التدخل لمساعدة والده الذي كان يمر بأزمة صحية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بعدم تلقي استجابة كافية رغم محاولاته المتكررة للتواصل مع عدد من الجهات المعنية.

وقال فادي خفاجة في رسالته: "كل ما أتمناه أن يكون والدي بخير، تواصلت مع الدكتور أشرف زكي ومع العديد من المسؤولين، وتلقيت وعودًا بالمساعدة، لكنني لم أجد استجابة على أرض الواقع. والدي يمر بحالة صحية حرجة، وأطالب بسرعة التدخل لإنقاذه".

وكان فادي خفاجة نشر خلال الساعات الماضية فيديو عبر صفحته على "تيك توك"، وجه فيه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد مساندته خلال مرض والده.

وقال فادي خفاجة: "والدي تعب جدا وكنت قاعد معاه لوحدي لقيت الدنيا غرقت بيا، أول حاجة عملتها كلمت دكتور أشرف زكي لإنه ملاذنا الوحيد في أي حاجة وعمره ما تأخر، ومش عارف ليه ساعتها كان مشغول قاللي اقفل دقايق وأكلمك".

وأضاف فادي خفاجة: "طبعا مع حالة إغماء والدي الدنيا اسودت في وشي، لكن الحمد لله في دقايق فعلا لقيت دكتور أشرف زكي يبتواصل معايا وبيوفر مكان في مستشفى محترمة، والحمد لله والدي بقى أحسن كتير".