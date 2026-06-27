أخبار اليمن : فوائد تناول الشمام لمرضى الكوليسترول

فوائد تناول الشمام لمرضى الكوليستروليُعد الشمام خياراً جيداً لمرضى الكوليسترول؛ لأنه منخفض الدهون والسعرات وغني بالألياف والماء، ما يساعد على تحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون الضارة في الجسم.

كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين «C» التي تدعم صحة القلب، وتساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

وقال موقع «كليفلاند كلينك» إن الشمام يتميز بلونه الهادئ ومذاقه الحلو الغني بالعصارة، ما يجعله خياراً مثالياً لإضافته إلى سلطات الفواكه أو تناوله بمفرده.

ويوفر الشمام عدداً من العناصر الغذائية، مثل الألياف والفيتامينات التي تُعزز صحة القلب، وتساعد في الوقاية من السرطان، وتقليل الالتهابات، وتقوية المناعة، وتحسين صحة العين.

مرضى السكري

ويُعد الشمام خياراً جيداً لمعظم المصابين بالسكري؛ إذ يساعد محتواه من الألياف والماء في تقليل احتمالية حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

مكافحة السرطان

ويحتوي الشمام على عدد من العناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للسرطان.

وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام -مثل البيتا كاروتين واللوتين وفيتامين «أ» وفيتامين «سي» وغيرها- على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تُسببه الجذور الحرة، إذ يمكن أن تؤدي زيادة الجذور الحرة إلى الإضرار بالحمض النووي، ما قد يسفر عن تكوُّن خلايا سرطانية؛ وتلعب مضادات الأكسدة دوراً مهماً في تحييد هذه الجذور الحرة داخل الجسم.

