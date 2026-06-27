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مصر تستضيف الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية بالتعاون مع مسئولي آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (فيديو)

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مصر تستضيف الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية بالتعاون مع مسئولي آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (فيديو)

مصر تستضيف الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية بالتعاون مع مسئولي آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 07:24 مساءً -  استضافت مصر الإجتماع السابع لرؤساء مكاتب الإتصال الوطنية بالتعاون مع مسئولى آلية الإتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى "الأفريبول" وبمشاركة 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية .. حيث إستعرض الإجتماع على مدار 3 أيام الوضع الراهن للجرائم السيبرانية وتبادل الخبرات فى هذا المجال فى ظل التطور الكبير والمتسارع فى التكنولوجيا.

وتطرق الإجتماع إلى تقنيات التزييف والمعلومات المضللة والتلاعب الرقمى مع إستعراض لعدد من التجارب الوطنية فى مواجهتها وكذا إستراتيجيات الأفريبول فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تضمنت برامج الإجتماع زيارة ميدانية لأكاديمية الشرطة لمشاهدة كيانتها التدريبية والتعليمية التى تسهم فى إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية وفقاً لبرامج تدريبية متطورة تراعى المعايير الدولية فى إعداد رجال الشرطة لمواجهة كافة المستجدات الأمنية.

أشاد المشاركون بالمستوى التعليمى والتدريبى للأكاديمية وما تملكه من إمكانيات وميادين تدريبية تحاكى متطلبات العمل الأمنى الميدانى لإعداد رجل شرطة مؤهل علمياً وعملياً وبدنياً.

تحرص وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية مع الدول الصديقة والشقيقة حرصاً منها على تحقيق الأمن والإستقرار لأشقائها.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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