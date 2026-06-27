أخبار اليمن : إسبانيا تتأهل مع الرأس الأخضر والسعودية واورغواي يودعان المونديال

إسبانيا تتأهل مع الرأس الأخضر والسعودية واورغواي يودعان المونديالحسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب أوروغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليؤكد تأهله إلى دور الـ32 برصيد سبع نقاط.

وأجرى المدرب لويس دي لا فوينتي تعديلين على التشكيلة الأساسية، بإشراك ميكيل ميرينو وماركوس يورينتي بدلاً من داني أولمو وبيدرو بورو، فيما دفع مارسيلو بيلسا بالمهاجم داروين نونيز على حساب فيديريكو فيناس، في محاولة لتعزيز القوة الهجومية لمنتخب أوروغواي.

وكعادتها، فرضت إسبانيا سيطرتها على مجريات اللقاء واستحوذت على الكرة معظم فترات المباراة، بينما اعتمد المنتخب الأوروغواياني على الهجمات المرتدة السريعة، لكنه افتقد الفاعلية أمام التنظيم الدفاعي الإسباني.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح أليكس باينا في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما استقبل عرضية أرضية متقنة من ماركوس يورينتي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية عجز الحارس فرناندو موسليرا عن التصدي لها، مانحًا "لا روخا" التقدم في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب أوروغواي العودة في النتيجة، إلا أن المنتخب الإسباني واصل فرض إيقاعه على اللقاء بفضل الاستحواذ والتمريرات الدقيقة، ليحد من خطورة منافسه ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. وكاد فيران توريس أن يضيف الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، لكن العارضة حرمته من التسجيل.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة، ويضرب موعدًا مع وصيف المجموعة العاشرة في دور الـ32 بمدينة لوس أنجلوس يوم 2 يوليو.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطتين في المركز الثالث، ليودع البطولة رسميًا.

السعودية تودع مونديال 2026 والرأس الأخضر يواصل كتابة التاريخ

وفي نفس المجموعة ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما تعادل سلبيًا مع منتخب الرأس الأخضر، فجر اليوم السبت، على ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

ودخل "الأخضر" اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز" للإبقاء على آماله في التأهل، لكنه عجز عن هز الشباك للمباراة الثانية تواليًا، ليكتفي برفع رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير، بينما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى ثلاث نقاط، ليحجز المركز الثاني خلف إسبانيا المتصدرة بسبع نقاط، ويحقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغ دور الـ32 في أول مشاركة مونديالية له، مواصلًا تألقه كأبرز مفاجآت البطولة.

بدأت المباراة بحذر من الجانبين، مع أفضلية نسبية للمنتخب السعودي في الاستحواذ دون فاعلية هجومية، فيما اعتمد منتخب الرأس الأخضر على التنظيم الدفاعي والانطلاقات المرتدة. وجاءت أولى المحاولات السعودية في الدقيقة 16، قبل أن يرد الرأس الأخضر بأول تهديد حقيقي في الدقيقة 22، لكن الحارس محمد العويس تألق في الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهد اللقاء توترًا مبكرًا، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالحميد في الدقيقة الرابعة، ثم لويليام بينا بعد خمس دقائق. كما اضطر المدرب جورجيوس دونيس لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة المدافع حسان تمبكتي، الذي غادر الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، ليشارك علي لاجامي بدلًا منه.

وفي الشوط الثاني، فرض منتخب الرأس الأخضر أفضليته الهجومية، وأهدر أكثر من فرصة محققة، في وقت واصل فيه محمد العويس تألقه بتصديات حاسمة، أبرزها انفراد لاروس دوارتي في الدقيقة 74، ليحافظ على التعادل حتى صافرة النهاية.

وأظهرت الإحصائيات تفوقًا واضحًا للرأس الأخضر، الذي سجل 1.52 في مؤشر الأهداف المتوقعة مقابل 0.27 فقط للسعودية، كما سدد 15 كرة مقابل 7 للأخضر، ما عكس خطورته الأكبر رغم انتهاء المباراة دون أهداف.

وحصل لاعب الرأس الأخضر جواو باولو على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز، قاد به منتخب بلاده لمواصلة الحلم المونديالي، بينما أثار خروج المنتخب السعودي المبكر موجة من الانتقادات، في ظل الأداء الهجومي الباهت والنتائج المخيبة، لتتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل المدرب جورجيوس دونيس مع "الأخضر".

