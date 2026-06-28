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وزير الشباب والرياضة يبحث تعظيم العوائد الاستثمارية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

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وزير الشباب والرياضة يبحث تعظيم العوائد الاستثمارية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

وزير الشباب والرياضة يبحث تعظيم العوائد الاستثمارية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 08:18 مساءً -  

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعًا مع اللجنة العليا للاستثمار بالوزارة، في إطار متابعة خطط الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت التابعة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

 

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار الرياضي، ومناقشة آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية.

 

كما تناول الاجتماع بحث سبل تعظيم العوائد الاستثمارية للمشروعات القائمة، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمة قطاعي الشباب والرياضة في دعم الاقتصاد الوطني.

 

واستعرض الحضور عددًا من المقترحات الهادفة إلى تسريع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن حسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.

 

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويعظم العائد التنموي والاقتصادي منها، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب والرياضيين.

 

 

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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