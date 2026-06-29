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أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

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أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

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أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

دوت الخليج -
الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات تعز، وإب، والضالع، وحجة، وريمة وصعدة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة وأجزاء من سهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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