أخبار اليمن : إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ56 فلسطينياً

إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ56 فلسطينياًأصدرت سلطات العدو الإسرائيلي، أوامر تجديد وجديدة بالاعتقال الإداري بحق 56 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الأوامر تنوعت بين أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد لمعتقلين فلسطينيين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة شهور.

وأوردت المؤسستان قائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين الإداريين وفترات اعتقالهم ومحافظاتهم، مؤكدتين أن العدو الصهيوني يواصل التصعيد في جريمة الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري".

