أخبار اليمن : الاحتلال يوسّع المنطقة العازلة وسط غزة

الاحتلال يوسّع المنطقة العازلة وسط غزةوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انتشاره في وسط قطاع غزة عبر إزاحة "الخط الأصفر" لمسافة 150 متراً.

وتوغلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت في إعادة رسم الحدود عبر إزاحة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي تتمركز عنده، كما ثبتت مكعبات إسمنتية جديدة لتكريس هذا التغيير الميداني.

شهداء ومصابون

ميدانياً، استشهد فلسطيني، عصر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون، جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,058 شهيداً و173,488 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربعة شهداء وثماني إصابات.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,045 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 3,380، إضافة إلى انتشال 786 جثماناً.