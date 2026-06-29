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وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزال المدمر

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وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزال المدمر

وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزال المدمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 10:24 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيا مع إيفان خيل بينتو، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، اليوم الأثنين، تناول خلاله  تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا.

 

استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بالإعراب عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعباً، إلى حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزالين، معرباً عن صادق المواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أكد تضامن مصر الكامل مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات للتخفيف من آثار الكارثة.

 

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن بالغ تقديره لمصر على التضامن مع بلاده والذى عكسه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية عقب وقوع الزلزالين، مثمناً الموقف المصري الداعم لبلاده فى هذا الظرف الدقيق. كما أطلع الوزير عبد العاطي على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتج عنها الزلزال، والجهود التي تبذلها السلطات الفنزويلية لاحتواء التداعيات، وتقديم الدعم والإغاثة للمناطق المنكوبة.

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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