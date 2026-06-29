قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة الثقافة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة الثقافة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم لأفريقية تحت 20 عامًا

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم لأفريقية تحت 20 عامًا

رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

إنجاز تاريخي للتحكيم المصري.. محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

إنجاز تاريخي للتحكيم المصري.. محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

أبراج الثلاثاء 30 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الثلاثاء 30 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

هبة مجدي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور إقرأ المزيد

هبة مجدي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور إقرأ المزيد

الرئيسية أخبار مصرية

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً - بعث المستشار محمد رفعت جبر، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو، معربًا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس إدارة النادي وجموع قضاة مصر عن خالص التهنئة وأصدق مشاعر التقدير والاعتزاز.

 

وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما حفظت هوية الدولة المصرية وصانت مقدراتها، ورسخت دعائم الجمهورية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الدستور.

 

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل فرصة لاستحضار تضحيات أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره وصون مؤسساته الدستورية.

 

واختتم برقية التهنئة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب المصري.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

ترامب: إيران طلبت اجتماعا.. وسيعقد غدا فى الدوحة بقطر

أخبار ذات صلة

0 تعليق