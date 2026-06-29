رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً - بعث المستشار محمد رفعت جبر، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو، معربًا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس إدارة النادي وجموع قضاة مصر عن خالص التهنئة وأصدق مشاعر التقدير والاعتزاز.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما حفظت هوية الدولة المصرية وصانت مقدراتها، ورسخت دعائم الجمهورية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الدستور.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل فرصة لاستحضار تضحيات أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره وصون مؤسساته الدستورية.

واختتم برقية التهنئة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب المصري.