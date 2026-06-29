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قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

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قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 276 لسنة 2026 م بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2026, وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه. وصدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ 29 يونيو 2026, الموافق 14 من شهر المحرم 1448 هـ.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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