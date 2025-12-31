بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 57.56 نقطة، بنسبة بلغت 0.65 في المئة، ليصل عند مستوى 8907.60 نقطة.
وتم تداول 173.2 مليون سهم، عبر 14438 صفقة نقدية بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي (نحو 164.3 مليون دولار أمريكي).
وزاد مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 80.73 نقطة بنسبة بلغت 0.98 في المئة، ليصل عند مستوى 8302.39 نقطة من خلال تداول 77.8 مليون سهم، عبر 6620 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار (نحو 52.7 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 54.78 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة، ليصل عند مستوى 9498.31 نقطة من خلال تداول 95.4 مليون سهم، عبر 7818 صفقة بقيمة 36.5 مليون دينار (نحو 111.3 مليون دولار).
في موازاة ذلك، نما مؤشر (رئيسي 50) أيضا بمقدار 93.29 نقطة بنسبة بلغت 1.09 في المئة، ليصل عند مستوى 8688.80 نقطة من خلال تداول 48.11 مليون سهم عبر 3693 صفقة نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار (نحو 32.6 مليون دولار).
