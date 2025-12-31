الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن

الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرناستقر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية في أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.‍71 دولار يوم الجمعة الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4365 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 66 بالمئة في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عدة عوامل جيوسياسية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 73.06 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الإثنين الماضي.

كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الإثنين الماضي.

وانخفض البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 1496.75 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا 65 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.