الذهب يرتفع بأكثر من 1%ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى على مستوى له في أكثر من أسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8 بالمئة لتصل إلى 4405.40 دولار .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.15 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارًا للأوقية.