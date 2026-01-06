بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 10.39 نقطة، أي ما يعادل 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 8842.54 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 314.5 مليون سهم، عبر 16891 صفقة نقدية بقيمة 90.4 مليون دينار كويتي (نحو 275.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.36 نقطة، أي 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 8200.08 نقطة من خلال تداول 94.9 مليون سهم عبر 8076 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار (نحو 63.7 مليون دولار).
كما زاد مؤشر السوق الأول 11.41 نقطة، ما يعادل 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 9439.09 نقطة من خلال تداول 219.5 مليون سهم عبر 8815 صفقة بقيمة 69.4 مليون دينار (نحو 211.6 مليون دولار).
وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 52.14 نقطة، أي 0.61 في المئة، ليبلغ مستوى 8610.40 نقطة من خلال تداول 62.4 مليون سهم عبر 4174 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار (نحو 46.6 مليون دولار).
