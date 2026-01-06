الذهب عند أعلى ذروة في أسبوع

الذهب عند أعلى ذروة في أسبوعارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تشير إلى التيسير النقدي، الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4465.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 بالمئة إلى 4465.70 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 78.72 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2327.17 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وزاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1721.74 دولار للأوقية.