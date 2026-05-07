أبوظبي تستقبل السيسي.. لقاء أخوي يعكس قوة العلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والإمارات أجرى السيد الرئيس المصري السيسي، اليوم، زيارة إلى دولة الإمارات الشقيقة استمرت عدة ساعات، عقد خلالها لقاءً مع أخيه محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار التشاور المستمر والتنسيق المكثف بين قيادتي البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات السياسية والاقتصادية، ما يعكس حرص القيادتين على مواصلة التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم استقرار المنطقة ويعزز العمل العربي المشترك.

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط القاهرة وأبوظبي على مدار عقود.

زيارة السيسي إلى الإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

تعكس زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.

وتحرص القيادتان المصرية والإماراتية على استمرار التواصل والتشاور الدوري، بما يسهم في دعم الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات الإقليمية عبر التنسيق والتعاون المشترك، خاصة في ظل الأوضاع المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

مصر والإمارات تواصلان التنسيق حول القضايا الإقليمية والتطورات العربية

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الحلول السياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة تؤكد استمرار قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الراهنة.