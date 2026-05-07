القبض على لاعب كرة يد سابق ببني سويف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 08:17 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن القبض على لاعب كرة يد سابق ارتبط اسمه بنادي بني سويف، على خلفية اتهامه في واقعة وفاة شاب من ذوي الهمم إثر مشاجرة انتهت بحادث دهس.

تفاصيل تورط لاعب كرة يد بسقوط شاب من ذوي الهمم

تداولت منشورات عبر منصات التواصل تزعم تورط لاعب كرة يد في مشاجرة بمنطقة سكنية بمحافظة الجيزة، تطورت إلى سقوط شاب من ذوي الهمم على الأرض، قبل أن تمر سيارة نصف نقل وتصطدم به، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

نادي بني سويف يوضح حقيقة واقعة شاب ذوي الهمم

أكد ياسر التوني، أمين صندوق نادي بني سويف الرياضي، أن العلاقة التعاقدية مع اللاعب المشار إليه انتهت رسميًا مع نهاية الموسم الرياضي لكرة اليد في 29 مارس الماضي.

وأوضح أن اللاعب كان ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المنقضي فقط، ولم يعد مرتبطًا بالنادي حاليًا.

روايات أولية حول الحادث

أشار التوني إلى أن روايات أولية من داخل الفريق تفيد بأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين زوجة اللاعب وأحد الأشخاص من ذوي الهمم أمام أحد المخابز، قبل أن يتدخل اللاعب، لتتطور الأحداث بشكل انتهى بوقوع الحادث المؤسف.

وأكد أن هذه المعلومات ما زالت في إطار الروايات غير النهائية التي تخضع للتحقيق.

التحقيقات الأمنية حول واقعة لاعب كرة اليد وذوي الهمم

في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم ضبط اللاعب والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، مع نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق فحص الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.