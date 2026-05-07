ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس حرص مصر على حماية الأمن القومي العربي

حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس حرص مصر على حماية الأمن القومي العربي

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : 8 عادات يومية تُضعف مناعتك وتعرضك للأمراض

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : 8 عادات يومية تُضعف مناعتك وتعرضك للأمراض

أخبار اليمن : 8 عادات يومية تُضعف مناعتك وتعرضك للأمراض

دوت الخليج -
8 عادات يومية تُضعف مناعتك وتعرضك للأمراض
قد يظن كثيرون أن ضعف المناعة يرتبط فقط بالأمراض أو التقدم في العمر، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تُضعف الجهاز المناعي تدريجياً، وتجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

واستعرض موقع «هيلث» العلمي أبرز هذه العادات، وهي:

1-البقاء في المنزل لفترات طويلة
أوضح الباحثون أن قلة التعرض لضوء الشمس تَحرم الجسم من إنتاج فيتامين د، وهو عنصر أساسي لتنظيم عمل الجهاز المناعي.

كما أن التعرض اليومي للضوء يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عن تنظيم النوم وتقليل الالتهابات ودعم المناعة.

2-التوتر المستمر
أكدت الدراسات أن التوتر المزمن من أكثر العوامل التي تُضعف المناعة مع الوقت، إذ يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض ويؤثر على قدرة الجسم في مقاومة العدوى.

ونصح الخبراء بممارسة التأمل أو المشي في الهواء الطلق أو كتابة اليوميات كوسائل فعالة لتخفيف الضغط النفسي.

3-تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
قد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل (بعد الساعة التاسعة مساءً، أو خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم) إلى اضطراب عملية الأيض واختلال الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلباً على الالتهابات، والإيقاع الهرموني، وخلايا الجهاز المناعي.

4-عدم شرب كمية كافية من الماء
يُعد الجفاف من العوامل التي تؤثر مباشرة على كفاءة الجهاز المناعي وتؤخر التعافي من الأمراض.

ويوصي الخبراء بشرب ما لا يقل عن 9 أكواب من الماء يومياً للنساء، و13 كوباً للرجال للحفاظ على الترطيب ودعم وظائف الجسم.

5-اتباع حميات قاسية قليلة السُّعرات
أظهرت الأبحاث أن تقليل السعرات الحرارية بشكل مُبالغ فيه قد يُضعف المناعة، خاصة إذا كان النظام الغذائي يفتقر للعناصر الغذائية الأساسية.

وشدد التقرير على أهمية تناول أطعمة غنية بفيتامين سي والعناصر المُغذية مثل الحمضيات والتوت والخضراوات الورقية.

6-العزلة وقلة التواصل الاجتماعي
أكدت الدراسات أن العلاقات الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة النفسية والمناعة، بينما ترتبط الوحدة بزيادة الالتهابات وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونصح الخبراء بالحفاظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، أو المشاركة في الأنشطة التطوعية والمجتمعية.

7-تناول الأطعمة فائقة المعالجة
أوضحت الدراسات أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تزيد الالتهابات وتؤدي إلى اضطراب الجهاز المناعي، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات مناعية.

لذلك يُفضل الاعتماد على الأطعمة الطبيعية الطازجة وتقليل الوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

8-الإفراط في ممارسة الرياضة
رغم أهمية النشاط البدني للمناعة، فإن المبالغة في التمارين دون فترات راحة كافية قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتضعف دفاعات الجسم.

ونصح الخبراء بضرورة تحقيق التوازن بين التمرين والراحة للحصول على أفضل فوائد صحية ودعم الجهاز المناعي بشكل سليم.*وكالات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 8 عادات يومية تُضعف مناعتك وتعرضك للأمراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق