نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الدواء تتابع آليات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وسداد التعويضات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 07:07 مساءً - أكدت هيئة الدواء المصرية، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الداعمة لتعزيز الالتزام، وضمان استكمال تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الإطار الزمني المحدد، مع استمرار المتابعة الدورية للموقف، علي أن يتم تنفيذ كافة التعويضات والانتهاء من المبادرة بنهاية شهر مايو الحالي.

جاء ذلك، في سياق عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ممثلي شركات التوزيع من بينهم الدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، لمتابعة مستجدات تنفيذ قرارات الهيئة المنظمة لعملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق.

خلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل حزم، بما يضمن ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، مشدداً على أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة غير ملتزمة، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل السوق.

أضاف أن نجاح مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعتمد على التزام جميع الأطراف بدورها داخل المنظومة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

كما أوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء سوق دوائي منضبط ومستدام، قائم على الشفافية والحوكمة، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة وتوافر المستحضرات الدوائية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات توزيع وتجارة الأدوية عن خالص شكرهم وتقديرهم لهيئة الدواء المصرية، على الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوجهات الهيئة في ضبط وتنظيم سوق الدواء، ومشيدين بحرصها على تعزيز التنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة بما يحقق الاستقرار ويخدم المصلحة العامة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

تناول الاجتماع، استعراض أحدث المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب متابعة الموقف العام للتعويضات المستحقة للصيدليات وشركات التوزيع، في ضوء الجهود المبذولة لضمان استقرار السوق الدوائي.

كما تم استعراض موقف شركات الإنتاج فيما يتعلق بسداد التعويضات المستحقة لشركات التوزيع، حيث أظهرت المتابعة تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ، مع استمرار بعض الشركات في استكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ ما يلزم من خطوات تنظيمية لضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.

كما تم التأكيد علي البيانات الخاصة بالتزام عدد من الشركات والمصانع بتنفيذ التعويضات المستحقة لشركات التوزيع بنسبة 100%، بما يعكس استجابة فعّالة لمتطلبات المبادرة وحرص تلك الشركات على دعم آليات التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكدت هيئة الدواء استمرار جهودها في تعزيز الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الدوائية، والعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، ويعزز الثقة في منظومة الدواء المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء تتابع آليات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وسداد التعويضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.