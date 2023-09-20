تفاصيل شخصية رانيا يوسف في مسلسل "قائمة الأماني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتم التحضير حاليًا لمسلسل "قائمة الأماني" تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر طرحه خلال موسم" الأوف سيزون" على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



ما هي تفاصيل شخصية رانيا يوسف في "قائمة الأماني" ؟



وتجسد رانيا يوسف خلال أحداث المسلسل دور زوجة الفنان شريف منير، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكري.

رانيا يوسف وفيلم "فيتو"



وتستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامي يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامي والذى تم عرضه عام 2015.

ما هي آخر أعمال رانيا يوسف؟



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداث المسلسل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

أحداث مسلسل “عالم تاني”



تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.