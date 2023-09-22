انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة بعد معرفة الثروة الحقيقية لعمرو دياب.. الرقم غير متوقع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستعد النجم المصري عمرو دياب لإحياء أولى حفلات جائزة قطر الكبرى لسباق"الفورمولا 1" للسيارات، الشهر المقبل.

ونشر نادي حلبة لوسيل وكذلك عمرو دياب منشوراً عبر إنستغرام، جاء فيه: "يسعدنا أن نكشف عن أول حفل من قائمة الحفلات الموسيقية لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى قطر الفورمولا 1، حفلة ما بعد السباق مع الفنان المصري عمرو دياب محطم الأرقام القياسية، يوم الجمعة 6 أكتوبر.. الدخول متاح لجميع حاملي تذاكر السباق".

وكان الفنان المصري عمرو دياب حقق نجاحا كبيرا في حفله الأخير والذي اقامه في لبنان بعد انقطاع دام لسنوات.

هذا الحفل وبالرغم من نجاحه إلا أنه لم يمر مرور الكرام ولاقى انتقادات واسعة بسبب تذاكر، حيث عبر البعض أنها غالية الثمن في ظل التضخم التي تعاني منه لبنان.

وبلغ سعر أرخص تذكرة للحفل، الذي طلب منظموه من الحضور ارتداء الأبيض، 60 دولارا، ما يعادل أكثر من خمسة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية اليوم.

لكن بعض المعلقين رأو أن الحفل ينعش لبنان ولا سيما بيروت بعد انفجار المرفأ صيف 2020.

الفنان عمرو دياب يعتبر واحد من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، وحققت ألبوماته مبيعات هائلة داخل مصر وخارجها.

وكشفت تقارير إعلامية، أن ثروة الفنان عمرو دياب بلغت 45 مليون دولار وهذا المبلغ قابل للزيادة ونتيجة رصيد فني بلغ أكثر من 50 ألبوم غنائي.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كانت مساهمات الهضبة عمرو دياب في المشهد الموسيقي العربي والعالمي في منتهى التميّز. فهو يُعرف بتخطّيه المستمر للحدود والتوقعات، من خلال دمجه للأغاني العربية التقليدية مع موسيقى البوب الحديثة والأجواء الإلكترونية. تفانيه لمهنته ومعجبيه، وقدرته الدائمة على التطور، جعلا منه رمزاً للإبتكار الموسيقي.

أصدر عمرو دياب أكثر من 30 ألبومًا طوال مسيرته المهنية، محطمًا باستمرار الأرقام القياسية كالفنان الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقد فاز بسبعة جوائز الموسيقى العالمية، وخمس جوائز بلاتينية قياسية وستة جوائز للموسيقى الأفريقية. يستمر الفنان الأيقونة بإنتاج وإبتكار موسيقى جديدة، ولا يزال إرثه في اوسط الفنّي دائم القوة. لا تفوّتو حفل دبي الأكبر لعام 2023، في الكوكا كولا آرينا.