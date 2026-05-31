أونروا تحذر من تفاقم الكارثة الصحية في غزة

أونروا تحذر من تفاقم الكارثة الصحية في غزةحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن الظروف المعيشية الصعبة واستمرار القيود على دخول الإمدادات الأساسية تساهم في تفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي يواجهها السكان.

وأوضحت أن القطاع يشهد انتشاراً متزايداً للقوارض والطفيليات نتيجة تدهور خدمات النظافة العامة وتراكم النفايات وشح المياه؛ الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطر الصحية ويزيد احتمالات انتشار الأمراض بين المدنيين، خاصة في مراكز الإيواء والمناطق المكتظة بالسكان.

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول المستلزمات الأساسية والمواد اللازمة للتدخلات الصحية والبيئية تقلص بشكل كبير من فاعلية الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتفاقمة، وتحد من قدرة الجهات المختصة على تنفيذ برامج المكافحة والوقاية والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

وأكدت أن الحاجة أصبحت ملحّة لإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية على نطاق واسع وبصورة منتظمة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الظروف البيئية والحد من المخاطر التي تهدد حياة السكان.

وجددت أونروا دعوتها إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية، ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المدنيين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

