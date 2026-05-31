اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الصين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 مساءً - يفتتح المنتخب السعودي تحت 21 عامًا مشواره في بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون 2026" بمواجهة مرتقبة أمام منتخب الصين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة المقامة في فرنسا.

ويتطلع الأخضر لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة معنوية مبكرة في البطولة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو يعوّل على هذه المشاركة لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك الدولي للاعبين الشباب.

موعد مباراة السعودية والصين

يستضيف ملعب بارك دي سبورتس بمدينة أفينيون الفرنسية مواجهة السعودية والصين، المقرر إقامتها مساء الأحد 31 مايو 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

من المنتظر أن يتم نقل مباراة السعودية والصين ضمن منافسات بطولة تولون عبر المنصات الرسمية الناقلة للبطولة، لتتيح للجماهير متابعة الظهور الأول للأخضر في المسابقة.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى استعداداته للمباراة من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي شهدت التركيز على الجوانب التكتيكية والتنظيمية، إلى جانب التدرب على الكرات الثابتة وبعض الجمل الفنية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها خلال اللقاء.

ويخوض الأخضر منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الصين وتونس والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، في مجموعة يتوقع أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.