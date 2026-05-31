موعد مباراة أمريكا ضد السنغال استعدادا لكأس العالم.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد ملعب "بنك أوف أمريكا" لاحتضان قمة كروية ودية دولية من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب السنغالي ونظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة مثيرة تأتي ضمن الأجندة الدولية الودية لتجهيز كلا المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة، واختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

تصنيف السنغال وأمريكا قبل اللقاء

يدخل منتخب السنغال أسود التيرانجا (المصنف 14 عالمياً بحسب تصنيف فيفا) اللقاء بوضعية فنية جيدة ومعنويات مرتفعة، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات مقابل تلقيه خسارة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات والوديات.

ويسعى المنتخب السنغالي لتقديم عرض قوي يعكس القوة البدنية والفنية للكرة الأفريقية والخروج بنتيجة إيجابية تعزز تصنيفه الدولي.

في المقابل، يتسلح منتخب أمريكا (المصنف 16 عالمياً) بأرضه وجماهيره في هذه السهرة الكروية.

ويمر المنتخب الأمريكي بفترة متذبذبة نسبياً في نتائجه الأخيرة، إذ حقق 3 انتصارات متتالية لكنه سقط في فخ الهزيمة خلال آخر مواجهتين له. ويطمح المنتخب الامريكي لتصحيح المسار وإيقاف نزيف الهزائم عبر بوابة السنغال لإعادة الثقة للجماهير قبل المعترك الرسمي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد أمريكا

تُنقل أحداث اللقاء الودي الدولي مباشرة وحصرياً للمشاهدين عبر القناة التالية قناة On Sport Plus، وسيتولى الوصف والتعليق على أحداث المباراة المعلق مؤمن حسن.

موعد مباراة السنغال ضد أمريكا اليوم

تقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أرضية ملعب بنك أوف أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و11:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.