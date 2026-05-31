موعد مباراة تونس والكونغو الديمقراطية في بطولة تولون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 مساءً - يفتتح منتخب تونس للشباب مشواره في بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون 2026" بمواجهة قوية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية.

ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يأمل منتخب الكونغو الديمقراطية في حصد أول ثلاث نقاط ووضع قدم مبكرًا في المنافسة على إحدى بطاقات العبور.

موعد مباراة تونس والكونغو الديمقراطية

تقام مباراة تونس والكونغو الديمقراطية يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على ملعب "بارك دي سبورتس" بمدينة أفينيون الفرنسية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والكونغو الديمقراطية

يمكن متابعة مباراة تونس والكونغو الديمقراطية في بطولة تولون 2026 عبر المنصات الرقمية الناقلة لمباريات البطولة، والتي توفر البث المباشر للقاءات البطولة الودية الدولية.

مجموعة تونس في بطولة تولون 2026

يتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الأولى من بطولة موريس ريفيلو إلى جانب منتخبات السعودية والصين والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل للدور التالي.