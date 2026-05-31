اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم مواجهة ودية قوية تجمع بين المنتخب السنغالي ونظيره الأمريكي، مساء اليوم، على ملعب "بنك أوف أمريكا"، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة على المستوى الفني لكلا الجهازين الفنيين.

موقف السنغال وأمريكا قبل المباراة

يدخل منتخب السنغال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث يواصل "أسود التيرانجا" تقديم مستويات قوية جعلتهم من أبرز المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة. ويسعى المنتخب السنغالي لمواصلة عروضه المميزة واختبار جاهزية عناصره الأساسية قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة.

في المقابل، يأمل منتخب الولايات المتحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما شهدت نتائجه الأخيرة بعض التراجع. ويطمح الجهاز الفني الأمريكي إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية قبل الدخول في التحديات القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وأمريكا

تنقل المباراة الودية المرتقبة عبر شاشة On Sport Plus.

ويتولى المعلق مؤمن حسن مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

موعد مباراة السنغال ضد أمريكا

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 على ملعب بنك أوف أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مهمة للمنتخبين لاختبار العديد من العناصر وتجربة الخطط التكتيكية المختلفة، قبل خوض المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.