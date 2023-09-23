لجنة كتاب وأدباء جنوب الباطنة تدشن مبادرة المقاهي الثقافية

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

انطلقت في مقهى (أرنولد) بالمصنعة مبادرة المقاهي الثقافية، وهي مبادرة تتبناها لجنة كتاب وأدباء جنوب الباطنة تسعى من خلالها إلى رفد المقاهي في مختلف ولايات المحافظة بمجموعة من الكتب في شتى مجالات المعرفة النافعة الممتعة لتشجيع رواد المقاهي على القراءة والنقاشات الهادفة البناءة. وقال سلمان العجمي مدير المبادرة: (في العقد الأخير يلاحظ المتابع للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في سلطنة عمان انتشار المقاهي، بعد أن كانت مقتصرة في وجودها على ولايات محافظة مسقط، فانتشرت في ولايات السلطنة بشكل كبير، وأصبحت ملتقى للكثير من الأفراد والجماعات يقضون فيها الكثير من الوقت. وكمؤسسة ثقافية تتطلع لجنة كتاب وأدباء جنوب الباطنة إلى الإسهام في تحويل مجموعة من المقاهي في المحافظة إلى فضاءات للنقاشات الهادفة التي تعزز قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر وتقدير دور الثقافة والمثقف التنموي الإنساني في المجتمع، والتشجيع على القراءة واكتساب المعرفة من خلال إقامة فعاليات ثقافية وجلسات حوارية في المقاهي، وكذلك توفير مجموعة من الكتب المتنوعة في شتى مجالات المعرفة). وأكد سعيد الطارشي رئيس لجنة كتاب وأدباء جنوب الباطنة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على أهمية دور الثقافة بما تتضمنه من قيم وأفكار ومعتقدات ورموز وتمثلات اجتماعية، في التنمية الإنسانية المستدامة، ومنها ينبع دور المثقف التنموي المهم في توجيه تلك القيم للإسهام في بناء هذا الوطن في نهضته المتجددة انطلاقًا من النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ (إن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته)، (إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني). بدورها أكدت عالية بنت هلال السعدية رئيسة مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين العمانية على أهمية هذه المبادرة ودورها الاجتماعي، كونها مبادرة تنفذها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تسهم في تحقيق جوانب من الهدف الاستراتيجي (مجتمع مدني ّ ممكن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة)، وهو أحد أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. كذلك فإن هذه الفعالية إحدى ترجمات أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية في رؤية عمان 2040م.