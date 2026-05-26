الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى.. حرارة مرتفعة وشبورة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 02:18 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من الأربعاء 27 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، موضحة أبرز الظواهر الجوية المنتظرة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستشهد خلال أيام العيد طقسًا معتدلًا في ساعات الصباح الباكر، يميل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة.

وأكدت الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا ببعض المناطق.

كما توقعت الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بصورة متقطعة خلال فترة التوقعات.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات تتعلق بحالة الطقس خلال إجازة العيد.