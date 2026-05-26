الأوقاف تكثف برامج التوعية بالحج وتؤكد فضل يوم عرفة للمسلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 02:18 مساءً -

كثفت وزارة الأوقاف جهودها الدعوية والتوعوية خلال موسم الحج، من خلال الخطب الموحدة والبرامج التثقيفية والمنصات الرقمية، بهدف نشر الوعي الصحيح بمناسك الحج وبيان فضل الأيام المباركة، وفي مقدمتها يوم عرفة.

وأكدت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن يوم عرفة يُعد من أعظم مواسم الرحمة والدعاء والعتق من النار، داعية المسلمين إلى اغتنام هذه النفحات الإيمانية بالإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء، باعتباره فرصة عظيمة للتوبة وتجديد الصلة بالله.

وفي إطار خطتها الدعوية، خصصت الوزارة خطبة الجمعة الأخيرة تحت عنوان «يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية»، حيث ركزت على تعظيم شعائر الحج وترسيخ القيم الإيمانية المرتبطة بهذه المناسبة المباركة، إلى جانب نشر سلسلة مقالات توعوية عبر بوابتها الإلكترونية تناولت الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج وصيام يوم عرفة.

واعتمدت الوزارة على خطاب ديني وسطي يجمع بين التأصيل الشرعي والتبسيط المعرفي، بما يعزز الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين، خاصة مع تزايد متابعة المحتوى الديني عبر الوسائط الرقمية خلال موسم الحج.

كما وجهت الوزارة الأئمة والواعظات بتكثيف جهود التوعية الدينية للحجاج والمواطنين، والإشراف على الأنشطة الدعوية المرتبطة بشرح مناسك الحج، من خلال برامج ومحاضرات تثقيفية رافقت بعثات الحجاج المصريين قبل السفر وأثناء أداء المناسك.

وشملت الجهود تنظيم ملتقيات ومحاضرات توضيحية داخل المطارات وفنادق إقامة الحجاج، للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمناسك وشرح الأحكام العملية للحج والعمرة، إلى جانب تنفيذ لقاءات ومداخلات شرعية للحجاج المصريين داخل بعثة الحج لتقديم الدعم الديني المستمر طوال الموسم.

وأصدرت وزارة الأوقاف مواد توعوية مطبوعة وإلكترونية تضمنت شرحاً مبسطاً لأركان الحج وسننه، إضافةً إلى نصائح روحية وسلوكية تساعد الحجاج على أداء المناسك بصورة صحيحة، ضمن منظومة خدمات تستهدف رفع مستوى الوعي قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة.

كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الرسمية في السعودية لتقديم خدمات توعوية وإرشادية متكاملة للحجاج المصريين، بما يشمل استقبالهم وتوفير الأدلة الإرشادية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والدينية للحج.

وأكدت الوزارة أن برامج التوعية شهدت تفاعلاً إيجابياً من الحجاج، وأسهمت في تعزيز الالتزام والتنظيم والهدوء خلال الرحلة المقدسة، بما يعكس نجاح الجهود الدعوية والتثقيفية التي تنفذها المؤسسات الدينية خلال موسم الحج.