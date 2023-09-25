لأول مرة.. سمية الخشاب مدرسة أطفال في مسلسل "أرواح خفية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات صحفية لها عن سعادتها الكبيرة بدورها في مسلسلها الجديد " أرواح خفيه"،التي انتهت من تصويره أمس، ويناقش المسلسل المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ بالمدرسة والمؤامرات والمشاكل التي يتعرضون لها.



ما هي ملامح شخصية سمية الخشاب بالمسلسل؟



وقالت سمية الخشاب أنها تجسد لأول مرة خلال الأحداث دور مدرسة أطفال في مسلسل “أرواح خفية”، وأنها سعيدة بالدور وبالأطفال الذين كانوا معها، والتي اكتشفت أن لديهم قدرات غير عادية.

قصة مسلسل أرواح خفيفة



وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

من هم أبطال مسلسل “أرواح خفيفة"؟



مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود،نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، إكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، إشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

فيلم “التاروت”



تنتظر سمية الخشاب عرض فيلمها الجديد "التاروت" الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف بعد 21 سنة من مشاركتها سويًا في مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، ويشارك في بطولة العمل محمد عز، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيى وتأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت.

استعداد سمية الخشاب لحفلات غنائية

كما كشفت عن أنها تستعد لإحياء حفلات غنائية مجددًا بعد فترة غياب عقب طرحها كليب أغنيتها اركب على الموجة، قائلة: بالتأكيد إن شاء الله هنزل حفلات لايف، وده هدفي في الفترة المقبلة، وأنا عملت حفلات في ألبومي الأول، وبعدها توقفت لأن التمثيل أخذني، ودايمًا كان في صراع بين التمثيل والغناء.

ما هي آخر أعمال سمية الخشاب؟



وفى سياق آخر، عرض مؤخرًا لـ سمية الخشاب مسرحية "كازينو بديعة"، التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، والعرض تأليف أحمد الابياري واخراج طارق الإبياري وهو عرض استعراضى غنائى، وشارك في البطولة أحمد فتحي، إدوارد علاء مرسي، إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم،الاستعراضات عاطف عوض.