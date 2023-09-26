رانيا يوسف وشريف في قصة حب ضمن أحداث مسلسل "قائمة الأماني"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسلسل “قائمة الأماني”، التحضير للعمل خلال الفترة الماضية، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

ومن المقرر ان يعيش الفنان شريف منير قصة حب مع رانيا يوسف خلال أحداث العمل المقرر بدء تصويره قريبًا.





أحدث أعمال شريف منير

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان شريف منير في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، إلى جانب خالد الصاوي وسلمي ابو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، ومن إخراج حسام الجوهري وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

اخر اعمال شريف منير

وكان اخر اعمال شريف منير، هو مسلسل إيجار قديم، في الموسم الشتوي الماضي، وشارك فيه كل من صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، فيدرا، ميمي جمال، وكان من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

بينما كان آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم يوم 13، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، أروى جودة، نسرين أمين، وجيهان خليل، فيما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد زاهر وفيدرا ونهى عابدين، والفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ويذكر ان أحدث أعمال رانيا يوسف تشارك رانيا كضيف شرف في فيلم كتف قانوني، بطولة هالة صدقي ومن إخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر الفترة المقبلة عرض فيلم التاروت، الذي يجمعها مع سمية الخشاب ومي سليم، وبمشاركة كل من منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وهو من إخراج إبرام نشأت، وتعاقدت مؤخرا على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له

آخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال رانيا يوسف هو مسلسل عالم تاني، مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداث المسلسل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق، دارت أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

