انت الان تتابع خبر قصي خولي ينفجر غضب ويخرج عن صمته ويحكي اسرار خلافه مع نادين نسيب نجيم..ما قاله عنها امر يشيب له الرأس!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل النجم السوري قصي خولي ضيفاً على برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد في دبي، حيث تحدث خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الشخصية والمهنية.

وأعرب قصي عن استياءه من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم وفريق عمل مسلسل "2024" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان عام 2024. يجتمع في هذا المسلسل نادين لأول مرة مع النجم السوري محمد الأحمد، ومن كتابة بلال شحادات. يعتبر هذا المسلسل تكملة لمسلسل "عشرين عشرين" الذي جمع نادين وقصي قبل عامين.

وأعرب قصي عن انزعاجه إذا كانت الشائعات صحيحة بأن مسلسل "2024" هو امتداد لمسلسل "2020". وعبر عن حزنه لأنه كان جزءًا من مسلسل "2020".

وأشار قصي إلى أنه بعد مسلسل "وأخيراً" الذي جمعه مع نادين في رمضان الماضي، شعروا الثنائي بضرورة انفصالهما والاكتفاء بما قدماه معًا، حتى لا يشعر الجمهور بالملل.

عبر قصي عن سعادته بنجاح مسلسل "وأخيراً"، على الرغم من تقليص عدد الحلقات من 30 إلى 15، واستياء نجيم من طريقة إخراجه وتقليصه وحذف العديد من المشاهد. واعترف قصي بوجود أخطاء في عملية التقليص والحذف، وأشار إلى أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء، وليس فقط الشركة المنتجة. وأكد قصي أن المسلسل استمر في تصدر الترند طوال فترة عرضه في شهر رمضان، على الرغم من ذلك.

وألمح قصي إلى وجود مسلسل آخر يجمعه مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، ومن المتوقع عرضه في دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتحدث قصي عن التجارب السيئة في إعادة تصوير الدراما الأجنبية باللغة العربية، واعتبر أن هذه العمليات "غير قيمة"، حيث يتم استنساخ الأعمال بلغة وصيغة أخرى فقط لعرضها على التلفزيون. وأشار إلى أنه يراها عملاً فاقداً للروح ولا يتمتع بالقيمة الفنية.