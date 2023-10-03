خاص.. أحمد حسن راؤول يكشف لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل أغنية "يلا يلا" لـ وسام هلال

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر أحمد حسن راؤول عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "يلا يلا" للنجم “وسام هلال”.



وقال "راؤول" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "(يلا يلا) أغنية صيفية وفيها بهجة وفرح وجنان من كلماتي والحان شريف اسماعيل وتوزيع سليمان دميان واخراج جاد شويري".



أحمد حسن راؤول يكشف عن هذه الأمنية

وأضاف: "أتمنى تعجب الناس ويوصللهم طاقة الامل والفرحة اللي في الاغنية، ودي اول اغنية باللهجة المصرية لوسام وتقريبا اول اغنية باللغة العربية ".



آخر أعمال أحمد حسن راؤول



والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "كسبتوا الرهان "، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد أمين".

ما هي كلمات اغنية "كسبتوا الرهان"



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي :كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبِك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبِك

فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان

كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبِك

كان لسه كاتب ورقة وبإمضة حبيبِك

فجأة الحياة قلبت وبان وشه الحقيقي

واتغيرت لهجة مشاعره لقيت شيطان



أتاريه رهان راهن عليا وقالهم

مش دي القوية هخليها لكم

تبقى خاتم بين إيديا

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دلوقتي أضعف واحدة أنا في الدنيا دية

أتاريه رهان راهن عليا وقالهم

مش دي القوية هخليها لكم

تبقى خاتم بين إيديا

مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل

دلوقتي أضعف واحدة أنا في الدنيا دية

كسبتوا الرهان

بقعد وافكر في اللي حاصل وفحقيقته

ازاي ده كان بارع كده ومُتقن طريقته

وبقيت معاه متغيره ومستسلمه

وصحيت لقيتني لوحدي بين أربع حيطان