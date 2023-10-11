مسقط – العُمانية: أقيم حفل تكريم المبدعين في المجال الثقافي والمتخصصين والباحثين في مجال الآثار والمتاحف لعام 2023، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيـة الذي عقد بسلطنة عُمان.

وأكَّد سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنَّ دول مجلس التعاون كرَّمت المبدعين فيها؛ تشجيعًا وتحفيزًا لهم، مشيرًا إلى أنَّ الجهود المبذولة تعكس تشجيع الإبداع من خلال المهرجانات الأدبية والثقافية والتاريخية والأثرية.

وقال إنَّ دول المجلس شهدت نقلة نوعية في المجال الثقافي بفضل تلك الجهود المبذولة، مشيرًا إلى أنَّ متاحف دول المجلس استقطبت أكثر من 6 ملايين زائر خلال الفترة الماضية.

تمَّ خلال الحفل عرض فيلم عن واقع الثقافة الذي سلط الضوء على المشتركات الثقافية للبيت الخليجي وما يميز هويته عن باقي الثقافات، إضافة إلى منجزاته. ففي مجال الثقافة، تم تكريم الفنانة عزة القبيسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة متخصصـة في مجـال صناعــة المجوهرات وتصميـم منتجــات النحــت.

والفنان مروان عبدالله صالح الرميثي وهو ممثــل إماراتــي بــدأ مشــواره مــع الفــن منــذ طفولتــه.

ومن البحرين الفنان التشكيلي عبد الرحيم شريف، والباحث والشاعر مبارك العماري وهو كاتب ومؤلف وباحث في التراث الشعبي الشعري والغنائي.

ومن المملكة العربية السعودية، تم تكريم الفنان التشكيلي عبدالله بن حماس العسيري والخطاط ناصر بن عبدالعزيز بن ميمون عضو مجلس إدارة جمعية الخط العربي السعودي. ومن سلطنة عُمان، تم تكريم الفنانة التشكيلية عالية الفارسي، والشاعر والكاتب سيف الرحبي رئيس تحرير مجلة نزوى الثقافية.

ومن دولة قطر، تمَّ تكريم الشاعر الدكتور حسن بن علي النعمة، والشاعر فالح بن مبارك العجلان الهاجري مستشار وزارة الثقافة القطرية. ومن الكويت، تمَّ تكريم فنانة الأغاني الوطنية والأوبريتات سناء الخراز، بالإضافة إلى الفنان والمخرج عبدالله الحبيل.

أمَّا في مجال الآثار والمتاحف، فقد تمَّ تكريم سعيد حمد علي الكعبي من دائرة الثقافة والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلياء الخيال أمين متحف الشارقة للآثار. ومن مملكة البحرين، تمَّ تكريم باحث الآثار عبد الكريم جاسم مفتاح، وراشد علي أحمد حسن المطوع.

ومن المملكة العربية السعودية، تم تكريم أخصائية المتاحف الدكتورة أمل محمد المنيع، والدكتور حسين بن علي أبو الحسن. ومن سلطنة عمان، وليد بن حمد الغافري من دائرة المسوحات والتنقيبات الأثرية بوزارة التراث والسياحة، وزبيدة بنت خميس البلوشية مشرفة خدمات الزوار بمتحف التاريخ الطبيعي.

ومن دولة قطر، نورة خلف الحميدي رئيسة قسم المسح والبحث الأثري بمتاحف قطر، وسالم عبدالله الأسود نائب مدير متحف الفن الإسلامي. ومن دولة الكويت، ناصر الفرس وخالد بوحمد من متحف الكويت الوطني.

وعلى صعيد المتاحف، تم تكريم متحف أبناء مجان من سلطنة عُمان، ومتحف عروس المصايف من المملكة العربية السعودية، ومتحف عبدالله الغانم من دولة قطر، ومن الكويت كُرِّم متحف فهد غازي العبدالجليل للوثائق والمخطوطات الكويتية والخليجية النادرة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.