إسلام أبو عوف يطرح حالة صعبة على اليوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 06:31 مساءً - طرح المطرب أحدث أغانية " " على منصات التواصل الاجتماعي موقع اليوتيوب الفيس بوك والانستجرام والتيك توك، وقد شاركه الغناء المطربة خلود خالد ، والمطربة رنا العطفي والمطرب كريم معتز، وقد تألق على التشيللو عازف التشيللو الأول"محمد أبو عوف" والاغنية من كلمات الشاعر مصطفي مجدي، والحان نورهان نور الدين وعمر مِصباح ، ومن توزيع الموزع عمر مِصباح ، ومن انتاج .



حيث يأمل المطرب إسلام أبو عوف، أن تنال الأغنية رضا جمهوره والذي يعدهم بتقديم المزيد من الأغاني ، ولم تكن أغنية حالة صعبة هى الأولى له ، حيث سبق وأن قدم إسلام أبو عوف أغنية " مزودها المرادي" توزيع عمر مصباح.

وكانت بداية إسلام أبو عوف مع فرقة نجوم مصرية ، والتى قدمت العديد من الأعمال على مسارح قصور الثقافة ، مسرح قصر الامير بشتاك ، ومسرح قصر الامير طاز ، ومسرح قصر قبة الغوري

ومسرح كلية تربيه نوعية ، بقيادة المايسترو مصطفي مهدي ، وتحت اشراف الدكتورة داليا الدويني.