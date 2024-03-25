إبراهيم أبو العطا: ندمان على فيلم ركلام وربنا هيسألني لمست جسم الفنانة ولا لأ.. ومسرح مصر شبه الكباريه

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان إبراهيم أبو العطا، عن ندمه الشديد على دوره في فيلم ركلام، بجانب حديثه عن انتقاده مسرح مصر لـ الفنان أشرف عبد الباقي.

وقال إبراهيم أبو العطا، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": ندمت على دوري في فيلم ركلام، وقولت لو رجع بيا الزمن مش هعمل الدور ده، لأن وأنا قاعد في السينما في العرض المفروض أني بعمل نفس اللي عمله فرج في فيلم الكرنك في الفنانة غادة عبد الرازق في فيلم ركلام، وكنت فرحان بالمشهد وقولت هبقى تريند، وبصيت لاقيت بنتي قاعدة بتتفرج جنبي وعيطت.

وتابع: هنا أدركت أن كل ما يتعرض مشهد الاغتصاب كل ما هاخد سيئة والرصيد بيزيد وربنا هيسألني عملت ده ولا لأ ولمست جسم الفنانة ولا لأ، وأنا عامل الفن ده علشان أكون خارج مخلص من الدنيا.

وعن انتقاداه لمسرح مصر: انتقدت فكرة مسرح أشرف عبد الباقي، وقولت أنها شبه الكباريه، لأن المسرح اللي اتربينا عليه زي المسرح القومي، ومسرح محمد صبحي وعادل إمام، مسرح مفيش فيه تهريج ولا أن أضرب زميلي بالقلم علشان أضحك الجمهور، إرمي إفيه وضحك الناس، لكن مترميش الإفيه على العاهة بتاعة زميلك علشان تخين أو رفيع أو قصير، هي دي كوميديا؟، دي ممكن تتعمل وإحنا قاعدين نشرب في بار زي أمريكا، وده سكران ومحدش فاهم وبيضحك وخلاص.

