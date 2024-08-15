رئيس القومي للترجمة: نصدر الترجمة الفائزة في المسابقة قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أقام المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية لتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي والتي نظمها المركز بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة كرمة سامي :" التقينا في فبراير الماضي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لنحتفل بصدور ثمرة النسخة الأولى من مسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي الكتاب البري للمؤلف خوان بيورو، وللإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المسابقة لترجمة كتاب "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" للكاتب أدولفو كوردوبا

واليوم نعلن عن الفائز والمكرمين في النسخة الثانية، ويتشرف المركز القومي للترجمة بنشر ترجمة أحمد عويضة لكتاب كوردوبا البديع، والذي نفتخر به، لأنه كان ضمن المشاركين في النسخة الأولى ولم يحلفه الحظ، فأعاد المحاولة وسوف تصدر ترجمته للكتاب عن المركز القومي للترجمة بعد فوزه في النسخة الثانية "

وفي كلمة ألقتها سفيرة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا، أكدت أن مصر والمكسيك يتقاسمان العديد من أوجه الشبه من حيث اضافة بصمة لا تمحى في التاريخ العالمي، حيث أثر الإنتاج الأدبي للمكسيك ومصر بشكل كبير على المشهد الثقافي والفكري ليس فقط داخل نطاق البلدين ولكن أيضًا على الصعيد الدولي ،وأضافت "تعتبر جائزة اليوم تكريمًا لهذه المهنة النبيلة التي تثري المعرفة المتبادلة بين مجتمعاتنا و تشكل أساس لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بينهم .

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفائز بالمركز الأول، أحمد محمد أحمد إبراهيم عويضة

وأيضاً تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الشرفية وهم محمد أمجد لبيب الرشيدي، مصطفى محمد رشيدي أحمد، ومنة الله محمد إبراهيم رسلان.