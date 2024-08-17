انت الأن تتابع خبر ما حقيقة حمل ليالي دهراب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الكويتية ليالي دهراب، حقيقة حملها والتي تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكويتية، وهي تستعرض بطن الحمل.



وظهرت ليالي دهراب في مقطع فيديو جديد، نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، لتوضح أن الفيديو الذي أثار الجدل، ما هو إلا مجرد فيديو من كواليس مسلسل تقوم بتصويره الآن، لتنفي بذلك زواجها وحملها.



وقالت ليالي دهراب وهي تضحك، في مقطع الفيديو الذي كشفت فيه حقيقة حملها: "طشرتوني بسبب الفيديو وفي التعليقات، هذا من مشهد في المسلسل.. بطني هذه سفنج"، واستمرت في الضغط والضرب على بطنها وهي تضحك بشدة في تأكيد منها أن الأمر ليس إلا مجرد تصوير لأحد المشاهد ليعتبر البعض أن النجمة الكويتية تعمدت إثارة الجدل، فيما رأى آخرون أنها احترمت جمهورها.



وكتب متابعون في التعليقات على فيديو ليالي دهراب الأخير الكثير من الكلمات التي دافعوا بها عن الفنانة الكويتية ومن بينها: "مو مصدقة إنه العالم صارت فاضية لها الدرجة اللي مستنية واحدة مو متزوجة تطلع تقول أنا مو حامل". "واضح إنها كانت تمثل ما دريت ليش كل ها الضجة، وكل ها الهجوم عليها، ليالي معروفة بأخلاقها وشخصيتها المحترمة وايد، مو محتاجة تطلع توضح وتقول إنه هي مو حامل؛ لأنها مو متزوجة".



كما كتب متابعون: "معقول كنتوا لسة مستنيينها تطلع توضح لتصدقوا، أمركم غريب وايد". "واضح من البداية إنه تمثيل ما في واحدة راح تطلع بكل ها السعادة تفخر بحملها وهي مو متزوجة".



وفيما هاجم آخرون ليالي دهراب في تعليقات اعتبروا فيها أنها تعمدت إثارة الجدل بهذا المقطع، فكتب متابعون: "هي من البداية تعرف كيف سوالف تيك توك والسوشيال ميديا عموما، ونشرت الفيديو وهي تعرف كيف راح يسوي ضجة، وكيف راح يثير تساؤلات العالم على حملها، ونزلته بدون أي توضيح، لو نيتها كانت عادية، وإنها تشاركنا الكواليس كانت ع الأقل كتبت اسم المسلسل أو أي إشارة إلى أنه ها المقطع من كواليس تصوير عمل، لكن هي تركت العالم لراسها". "كل المشاهير لازم من وقت للتاني يسوون سوالف للمشاهدات حتىلو على حساب سمعتهم يعرفون إن العالم بينسى".



وكانت ليالي دهراب، نشرت مقطع فيديو خلال الساعات الماضية ظهرت فيه وهي تستعرض بطن الحمل، وتبدو عليها علامات السعادة وهو ما جعل متابعين يفسرون الأمر بأن الفنانة الكويتية احتفلت بزفافها خلال الأشهر الماضية دون إعلام الجمهور، فيما رأى آخرون أنها تتعمد إثارة الجدل بهذا المقطع. خاصة وأنها لم توضح سبب انتفاخ بطنها .