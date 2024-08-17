نارين بيوتي تصدم الجمهور بإصابتها بمرض خطير

انت الأن تتابع خبر نارين بيوتي تصدم الجمهور بإصابتها بمرض خطيروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية، نارين بيوتي، الجمهور، بإعلان إصابتها بمرض في الدماغ بعد أن خضعت لعدد من الفحوصات خلال الفترة الماضية جراء شعورها المستمر بالتعب.



وأوضحت المشهورة السورية في منشور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس المستشفى، وتنام على سرير داخل واحدة من المستشفيات أنها تغيبت خلال الفترة الأخيرة؛ لأنها كانت تعاني من الشعور المستمر بالتعب لذا قررت الخضوع إلى فحص الرنين المغناطيسي الذي كشف عن وجود مشكلة في الدماغ.



وأشارت إلى أنها قررت الكشف عن جزء من ما يحدث معها في الفترة الأخيرة قائلة: "اليوم اخدت قرار أني شارك معكم جزء من حياتي بالفترة الأخيرة وسبب ظهوري القليل على السوشيال ميديا اللي انتو مالكم متعودين عليه بس صدقوني أحيانا الظروف بتكون أكبر مننا".



ونشرت اليوتيوبر السورية، صورة للأشعة على المخ التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها خاضت رحلة منذ عامين للمتابعة في العلاج، وأنه ليس مرضاً مناعياً.



وتابعت: "من فترة تعبت صحتي وحسيت إنه في شي غلط بجسمي، وخضعت لفحوصات عامة وما كنا نعرف السبب للتعب الجسدي لبين ما قررنا نعمل رنين مغناطيسي للدماغ، واكتشفنا أنه كان في عندي ٣ نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة وحاليا رح أخوض رحلة لمدة سنتين لحتى أتابع مع الدكتور لنتأكد أنه ماله مرض مناعي، و انشالله خير" .