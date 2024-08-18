انت الأن تتابع خبر احتفالًا بعيد ميلادها .. مادونا تمول مشروعا فنيا للشباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نجمة الغناء مادونا خلال احتفالات عيد ميلادها الـ 66 في مدينة بومبي الإيطالية أنها ستمول مشروعا فنيا يستهدف الشباب.



خلال جولة في الحديقة الأثرية في بومبي مع مدير أعمالها غابرييل زوتريغل، التقت نجمة البوب الأميركية بمجموعة من المراهقين المشاركين في أغنية "سونغو دي فلولير" أو "حلم الطيران".



كجزء من المشروع الذي دخل عامه الرابع حاليا، سيؤدي مئات الفنانين الشبان مسرحيات كوميدية من تأليف أريستوفانيس بعد إعادة كتابتها، لينطلقوا في مسرح بومبي الكبير، ثم يقومون بجولة في مسارح إيطالية أخرى.



وقالت إنها ستمول "حلم الطيران" لمدة عام بنحو 275 ألف دولار (250 ألف يورو).



قال زوتريغل: "هذا المشروع الذي تدعمه مادونا بسخاء يعد مشروعا إستراتيجيا بالنسبة لبومبي، لأنه موجه إلى الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة الرائعة والمعقدة، لاسيما الشباب".



وأشار إلى أن العديد من الأطفال المستهدفين يعيشون في بلدات جنوبية فقيرة حيث معدلات التسرب من المدارس والبطالة أعلى.



وأعلن أن العرض الممول من مؤسسة مادونا سيكون على خشبة المسرح، في مسرح بومبي الكبير في مايو 2025 .