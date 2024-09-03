هاني شاكر يوجه رسالة لـ شيرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - كشف المطرب هاني شاكر عن حقيقة تواصله مع شيرين عبد الوهاب، بعد أزماتها الأخيرة مع كل من طليقها حسام حبيب، وشركة روتانا للموسيقى.

وأضاف قائلًا: "بقالي فترة طويلة مفيش تواصل بينا وبين بعض، من ساعت مشكلتها في النقابة مفيش تواصل مع شيرين".

وأكمل: "ربنا يهدي لها الحال والبال والاستقرار النفسي والفني يعود لها مرة آخرى، أتمنى تكون الفترة الجاية بداية جديدة وتنسى كل مشاكلها اللي فاتت الشخصية والعائلية والفنية وتبتدي بداية جديدة".

ووجه هاني شاكر رسالة لـ شيرين قائلًا: "شيرين صوت جميل كلنا بنحبه ونحترمه وعايزينه في وسطينا، بس إن شاء الله يبقى عندها الاستعداد وعايزة تكون في وسطينا".