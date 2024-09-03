وزير السياحة والآثار وسفير العراق بالقاهرة يتبادلا الرؤى لتعزيز آليات التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - استقبل، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها السيد الوزير مع سفراء دول العالم بالقاهرة لتبادل الرؤى وبحث تعزيز آليات التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات من بينها السياحة والآثار، كما تم بحث تعزيز آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى المقصد السياحي المصري، وتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

هذا بالإضافة إلى التباحث بشأن التحديات المشتركة التي تواجه البلدين فيما يتعلق بالسياحة، والجهود التي يتم بذلها للحفاظ على الآثار، وأن مصر والعراق استطاعا استرداد آلاف القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مما يقتضي توحيد الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. كما ناقشا إمكانية إقامة ورش عمل لتدريب العاملين في مجال العمل الأثري على الترميم وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيدة سوزان ايدن مسئولة العلاقات الثنائية بسفارة العراق بالقاهرة، والمستشار فلاح محمد سكرتير أول بسفارة العراق بالقاهرة.