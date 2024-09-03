وزير الثقافة يستقبل سفير اليابان في القاهرة لبحث تكثيف التعاون في المجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير أوكا هيروشي - سفير اليابان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والإبداعية.

حيث تم استعراض أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، وتسليط الضوء على المشاريع المشتركة التي تعكس عمق هذه العلاقات، وناقش الطرفان خطة الفعاليات الثقافية المشتركة التي من المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، ودعا وزير الثقافة السفير الياباني للمشاركة في المهرجانات السينمائية التي تنظمها مصر ، وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين الفنانين والمبدعين من كلا البلدين.

وأكد وزير الثقافة على أهمية التوسع في الترجمة من اللغة اليابانية إلى العربية والعكس، بهدف التعريف بالثقافة والتراث المصري في اليابان، والتعريف بالثقافة اليابانية في مصر. وأشار إلى أهمية تعميم هذه الجهود بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر واليابان، وأهمية تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين.

من جانبه أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر والمتواصل بين البلدين في مجال الثقافة، حيث يعد إقامة دار الأوبرا المصرية، شاهداً على التعاون الثقافي بين البلدين الممتد منذ عشرات السنين. كما لفت إلى التعاون المستمر مع "مؤسسة اليابان "في مجالات الفنون المختلفة وتعليم اللغة اليابانية، حيث يتعلم حاليًا أكثر من 3400 طالب مصري اللغة اليابانية، مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين في مجالات الترجمة.

وأكد سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما المجال الثقافي.