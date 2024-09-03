انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تخطف الأنظار ببيت السعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أن تخطف الأنظار بعد إطلالتها مؤخرا في برنامج "بيت السعد".



وقامت نادين بنشر مجموعة صور عفوية من كواليس التصوير عبر تطبيق "إنستغرام".



ولفتت نادين الأنظار بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستاناً بسيطاً بتصميم طويل ومجسّم يبرز رشاقتها، وجاء بقبّة دائرية ومن دون أكمام واتّسم باللون الأسود المزيّن بنقوش على شكل وردة كبيرة الحجم مع أغصان بيضاء اللون.



وحملت إطلالة نادين توقيع TNT Fashion، ويبلغ سعر الفستان البسيط نحو 3000 دولار أميركي، وقد نسّقته مع مجوهرات رقيقة زيّنت بها أصابعها .