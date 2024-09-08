نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريل بوزام وايرسين اريجي يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الممثلة التركية بيريل بوزام على مشاركة جمهورها بمجموعة من صور حفل زفافها على الممثل التركي ايرسين اريجي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها :" كل ما هو حياتنا".

تعليقات الجمهور على منشور بيريل بوزام

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ، أحلى ثنائي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وغيرها من التعليقات.



قصة مسلسل طائر الرفراف

وقبل حفل زفاف بيريل بوزام وايرسين اريجي، حظى مسلسل طائر الرفراف Yalı çapkını على شعبية كبيرة بين الجمهور العربي، وتدور أحداثه حول شاب تركي يدعى «فريد» يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة، وعقب عودته لتركيا ينسى العادات والتقاليد التركية ويدخل في صراع كبير مع العائلة والجيران.



أبطال مسلسل طائر الرفراف

مسلسل طائر الرفراف من بطولة العديد من النجوم، أبرزهم الزوجين بيريل بوزام وايرسين اريجي، بالإضافة للعديد من النجوم، مثل ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي، جولتشين صانترجي أوغلو، بوتشه بيوس كهرمان، شيتين تيكندور، جوزدي كانسو، إمري التج، دوكان بولات.

