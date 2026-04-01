قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره الكندي، حيث يحل نسور قرطاج ضيوفًا على الأراضي الكندية في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في أمريكا الشمالية، وتُقام المباراة على ملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورونتو، في اختبار مهم للمنتخب التونسي أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأمريكية الشمالية، في لقاء يهدف من خلاله الجهاز الفني للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية.

ويدخل المنتخب التونسي المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية من هذا الاحتكاك القوي، خاصة في ظل الرغبة في تحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، من أجل الظهور بصورة مشرفة في المونديال المقبل.

في المقابل، يعول المنتخب الكندي على عاملي الأرض والجمهور، من أجل تقديم أداء قوي يؤكد تطور مستواه في السنوات الأخيرة، خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

موعد مباراة تونس ضد كندا

تُقام مواجهة تونس وكندا فجر الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، و2:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد كندا

أعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى نقل المباراة بشكل مباشر، مع تقديم تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء للقاء الذي سيحمع بين المنتخب التونسي ومنتخب كندا