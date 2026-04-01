”إعلان رسمي التصفيات” اطّلع على نتيجة مباراة إيطاليا ضد البوسنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات الأوروبية، نجح منتخب البوسنة والهرسك في الإطاحة بنظيره الإيطالي من نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حسم المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ملخص مباراة ايطاليا ضد البوسنة والهرسك

بدأ منتخب إيطاليا المباراة بقوة، حيث افتتح مويس كين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، لكن الأمور تعقدت بعد طرد المدافع أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، ما منح المنتخب البوسني أفضلية عددية ساعدته على العودة في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن هاريس تاباكوفيتش من إدراك التعادل في الدقيقة 79، ليحتكم المنتخبان إلى وقت إضافي لم يشهد جديدًا، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لصالح البوسنة والهرسك.

إيطاليا تودع مرة أخري المونديال

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب الإيطالي غيابه عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فشل في التأهل لنسخ 2018 و2022، في حين حقق منتخب البوسنة إنجازًا جديدًا بالتأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في نسخة 2014.

وفي مباريات أخرى من الملحق، حجز منتخب التشيك بطاقة العبور إلى المونديال عقب تفوقه على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2، كما تأهل منتخب تركيا على حساب كوسوفو بهدف دون رد، بينما خطف منتخب السويد بطاقة التأهل بعد فوزه المثير على بولندا بنتيجة 3-2.

وتؤكد هذه النتائج قوة المنافسة في الملحق الأوروبي، الذي شهد العديد من المفاجآت قبل اكتمال عقد المتأهلين إلى البطولة العالمية.